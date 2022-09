Schutz vor Hochwasser

„Was muss, das muss“ – getreu diesem Motto stehen auch in der Gemeinde Unterwart in den kommenden Jahren wichtige Sanierungsarbeiten an. Konkret betreffen diese die Obere Mühlgasse sowie die Sofiengasse und die Waldstraße in Unterwart, wie Bürgermeister Hannes Nemeth erklärt.

...wie die Waldstraße saniert werden. Foto: Foto Max

„In der Oberen Mühlgasse ist die Brücke ziemlich am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt und muss unbedingt saniert werden. In der Waldstraße wurden zuletzt Gasleitungen verlegt, dabei wurde erkannt, dass vor allem der Straßenunterbau ziemlich schlecht ist; im Aufschließungsgebiet Sofiengasse wird die Straße ebenfalls neu asphaltiert.“ Die Arbeiten an den drei „Baustellen“ sollen im Laufe der nächsten beiden Jahre gestartet und dann zeitnah abgeschlossen werden.