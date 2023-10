Viele Bauprojekte geplant

Reihenhäuser und Wohnungen - die OSG bietet in Unterwart beide Wohnformen für für Interessierte an.

In der Ostersiedlung können Bewohnerinnen und Bewohner der Reihenhäuser die ruhige Lage genießen. Foto: Gyaky

Im gesamten Burgenland – und natürlich auch in Unterwart – schafft die OSG für alle, die gerne in einem Haus wohnen möchten, mit dem Reihenhaus eine attraktive Alternative zum Einfamilienhaus.

„Dabei wollen wir nicht von der Baukostenexplosion der vergangenen Monate oder von Zinsen, die durch die Decke gehen, reden - denn die OSG sieht die Wohnbautätigkeit als Sozialpolitik und versucht daher, trotz der schwierigen Zeiten weiterhin leistbare Wohnprojekte für alle BurgenländerInnen zu forcieren“, heißt es dazu von der OSG. Das Einfamilienhaus ist längst nicht mehr unumstritten, schließlich verbraucht es verhältnismäßig viel Fläche, Baustoffe und Energie.

Doppelhäuser brauchen weniger Platz

Als Reihenhaus wird das Einfamilienhaus flächen- und ressourcenschonend realisiert und kann daher in Hinsicht auf Nachhaltigkeit ganz schön punkten! Zudem verbrauchen Reihenhäuser, die von der OSG fast ausschließlich in Form von Doppelhäusern gebaut werden, weniger Platz und schonen somit die knappen Baulandressourcen.

In herrlicher Lage werden bis zum Sommer 2024 in Unterwart, in der Ostersiedlung, 3 Reihenhäuser mit 97 Quadratmeter sowie ein Bungalow mit 76 Quadratmeter errichtet. Grün ist dabei nicht nur der Eigengarten, der natürlich zu jedem der Häuschen gehört. Grün gedacht wird auch bei der Energieversorgung - eine Luftwärmepumpe zur Beheizung und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sind selbstverständlich für die OSG.

„Einziehen und Wohlfühlen“ lautet die Devise in Unterwart auch bei 2 anderen großartige Projekten. Mit modernen und schicken Häuschen, geplant vom Oberwarter Architekten Martin Schwartz, schafft die OSG Wohn(t)raum in ruhiger und ebenso zentraler Lage, in der Feldgasse. Die Bungalows in Größen von 153 Quadratmeter und die Reihenhäuser mit rund 295 Quadratmeter stellen die perfekte, aber vor allem auch leistbare Alternative zum Einfamilienhaus dar.

„Wohnen an der Pinka“ in Unterwart

OSG-Chef Alfred Kollar, Bürgermeister Hannes Nemeth und Mieter René Decker bei der Schlüsselübergabe. Foto: OSG

Unter dem Projektnamen „Wohnen an der Pinka“ und nach den Plänen von Architektin Hildegard Blasch wurde auch an die Wohnungsliebhaber in der Bevölkerung gedacht.

Auch diese Wohneinheiten in Größen von 60 bis 80 Quadratmetern sowie in perfekter zentraler Lage – und wie der Name schon verrät nahe der Pinka – konnten bereits schlüsselfertig übergeben werden! Bei beiden Projekten hat die OSG, mit dem Einsatz von Luft-Wasser-Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen, wieder den OSG Green Way gut untergebracht.