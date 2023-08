Hochwasserschutz hat sich bewährt

Wolfau Auch diesen Sommer haben die TrainierInnen des TV Wolfau für die jungen Tennisbegeisterten zwei Wochencamps mit je 16 Kindern organisiert. In der ersten Augustwoche waren die jüngeren Kids von sechs bis neun Jahre dran, in der zweiten Augustwoche die größeren von zehn bis 13 Jahren. Neben dem täglichen und intensiven Tennistraining standen aber auch andere Freizeitaktivitäten am Programm, wie beispielsweise Padel-Tennis, Tischtennis oder Volleyball.

Aber auch der Besuch des Freibads sowie anderer Vereine, wie dem Eisschützenverein, dem Sportverein und der Freiwilligen Feuerwehr standen auf der Agenda. Am letzten Tag des Camps fanden die Abschlussturniere statt, bei dem die Kids ihr sportliches Können unter Beweis stellen konnten und innerhalb ihrer Trainingsgruppen gegeneinander angetreten sind.