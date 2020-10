VOLLEYBALL JENNERSDORF - WEIZ 3:1. Es läuft derzeit wie am Schnürchen für die Jennersdorfer Frauen. Mit Weiz kam zwar der Aufsteiger ins Südburgenland. Trotzdem wurde das Ziel ausgegeben, die Leistung aus der Vorwoche zu bestätigen und weitere drei Punkte in der noch jungen Saison zu holen. Schwerlich fanden die Fidas-Damen dann ins Spiel, gaben den ersten Satz ab, wo die Steirerinnen bewiesen, dass sie zurecht den Aufstieg schafften. Erst in weiterer Folge wurden die heimischen Frauen ihrer Favoritenrolle gerecht, auch wenn es oft lange Ballwechsel brauchte, um im zweiten Satz doch noch zum Erfolg zu kommen. Das gab Sicherheit und die Sätze drei und vier verliefen dann zwar ebenfalls knapp, aber waren bei Weitem nicht mehr so eng, wie es zuvor der Fall war. Verdient gingen die Fidas-Damen als Siegerinnen vom Parkett.

VORSCHAU BRÜCKL - JENNERSDORF; 16.30 UHR: Auch wenn erst zwei Spieltage absolviert sind, ist es das Spitzenspiel der nächsten Runde. Tabellenführer Brückl empfängt Verfolger Jennersdorf. „Die Hot Volleys fanden letztes Jahr nicht wirklich in die Saison, doch das kann heuer ganz anders sein. Wir wollen einfach nur gut spielen und hoffen, dass sich ein Sieg ausgeht. Auswärts ist das, ohne eigene Fans im Rücken, viel schwieriger“, meinten die Jennersdorfer Damen unisono.