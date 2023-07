Pinkafeld: Ziegelwerk an der internationalen Spitze

Über 200 Wienerberger Produktionsstandorte aus 27 Ländern, darunter auch das Pinkafelder Ziegelwerk, bewarben sich für den „Wienerberger Decarbonization Award“.

Vor Kurzem erreichte Werksleiter Felix Weinhandl und sein 68-köpfiges Team nun die freudige Nachricht, dass das Pinkafelder Werk in der Kategorie „Dachziegel“, für die innovativen Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen am Standort, auf dem ersten Platz gelandet ist.

„Wir sind unheimlich stolz auf den Gewinn und die Entwicklung unseres Werkes in Pinkafeld. Vielen Dank an alle Kollegen, die das ermöglicht haben, dieser Preis ist ihr Verdienst“, meint Felix Weinhandl.

Weinhandl und sein Team haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Maßnahmen getroffen, um den CO2 Ausstoß bei der Produktion zu verringern. Es wurden so unter anderem neue, innovative Produktionsmethoden eingeführt, beispielsweise durch eine andere Materialmischung in den Ziegelprodukten. Diese enthalten jetzt 76 Prozent weniger CO2 als noch vor ein paar Jahren. Zudem wurden Stückgewichte und Bruch reduziert, wodurch nun auch der CO2-Ausstoß des Werks verringert wurde.