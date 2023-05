Vater und Tochter beim „Wings for Life World Run“

„Es war für uns eine doppelte Motivation, an dieser Charity-Veranstaltung teilzunehmen“, so Fred Pokomandy. „Erstens, man läuft hier auf der Wiener Ringstraße nicht einem Ziel entgegen, sondern das Ziel fährt in Form eines 'Catcher Cars' mit Anna Gasser am Steuer hinterher. Das Auto erhöht alle 30 Minuten das Tempo und wenn es dich eingeholt hat, ist dein Rennen zu Ende. Zweitens wird bei diesem Event 100 % des Startgeldes in die Rückenmarksforschung gesteckt“, so das Vater-Tochter-Duo. Die beiden denken an einen schönen Sonntag zurück und waren überglücklich, als sie im Ziel angekommen sind. Beide haben sich bereits den Termin für nächstes Jahr eingetragen.

