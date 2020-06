Der Besitzer eines Hauses in Deutsch Schützen war am Dienstagvormittag (2.6.) zwischen 10 und 11 Uhr nicht zu Hause; in seiner Abwesenheit ließ er die Garagentür offen. Einer oder mehrere Einbrecher gelangten vermutlich in diesem Zeitraum über die Garage ins Wohnhaus.

Der oder die Unbekannte(n) stiegen ein und brachen im Haus dann gewaltsam eine Geldkassette auf, die sich in einem Kasten befand. Die Täter stahlen daraus Bargeld in einem mittleren dreistelligen Eurobereich, zwei mittels Losungswort gesperrte Sparbücher und fünf Armbanduhren.

Der Besitzer bemerkte den Diebstahl erst am Tag danach und verständigte die Polizei. Diese konnte am Tatort Schuhabdruckspuren sowie DNA-, Finger- und Werkzeugspuren sichern, Ermittlungen laufen.