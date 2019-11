2007 eröffnet, bildet das Restaurant „Wachter-Wieslers-Ratschen“ in Kombination mit der „Wohnothek“, eine unverzichtbare Konstante in der südburgenländischen Gastronomie- und Tourismus-Szene und setzt vielfach ausgezeichnet neue Maßstäbe. Bis dato als Familienbetrieb geführt, präsentiert das Unternehmen nun sein neues Konzept und setzt ab 2020 auf intensive Kooperation mit einem externen Partner.

Stefan Csar bleibt in der „Ratschen“

BVZ Josef Wiesler wird weiterhin als geschäftsführender Gesellschafter im Unternehmen bleiben

„Wir konnten in den vergangenen Jahren mit der ‚Ratschen‘ und den Wohneinheiten ein echtes Juwel für die Region, einen fixen Anlaufpunkt für Kulinarik-Freunde und Wein-Interessierte und einen regionalen Treffpunkt schaffen. Das ist vor allem das Verdienst unserer Mitarbeiter, die viel Engagement, Passion und Freude an der Sache mitbringen“, so Lokal-Chefin Gerda Wiesler, die aktuell gemeinsam mit ihrem Gatten Josef die Geschicke leitet und auf ein starkes Team rund um Julia Wachter, Thomas Fassl und Stefan Csar — der weiter im Unternehmen bleibt — baut.

Diese wird mit dem Münchner Unternehmer Hans Kilger in Angriff genommen, wie Josef Wiesler erklärt: „Die Vision von Gerda und mir war immer und ist auch weiterhin, mit der ‚Ratschen‘ ein belebendes Element für das Südburgenland zu gestalten. Um den steigenden Ansprüchen gerecht zu werden, das hohe Niveau über einen langen Zeitraum zu konservieren und neue Kundenschichten anzusprechen, war uns bewusst, dass es einen Entwicklungsschritt mit Weitblick braucht.

Steve Der Münchner Hans Kilger investiert in die „Ratschen“ und die dazugehörige „Wohnothek“Haider

Mit Hans Kilger konnten wir einen Partner gewinnen, der über die nötigen finanziellen Ressourcen und ein nationales und internationales Netzwerk verfügt.“ Genuss-Entrepreneur Kilger, der sich selbst als Weinenthusiast bezeichnet, realisiert seit einiger Zeit mit seinem Unternehmen „Domaines Kilger“ auf diversen Wein- und Landgütern in der Steiermark und im Burgenland seine Ideen und besitzt dadurch auch das erforderliche Branchen-Know-How.

All diese Faktoren will Josef Wiesler, der weiter als geschäftsführender Gesellschafter eine prägende Rolle einnehmen wird, als Profit nutzen: „Der Weg soll auf Basis des bisher Geschaffenen eigenständig fortgesetzt werden. Ziel ist es, die Vorteile dieser großen Organisation mit den individuellen Anforderungen zu verknüpfen und regionale Besonderheiten weiterhin authentisch zu vertreten.“

BVZ Gerda Wiesler leitet die Geschicke des Hauben-Restaurants auch weiterhin

Hans Kilger nimmt als Taktgeber das Projekt besonders motiviert in Angriff und will das Südburgenland über die Grenzen hinaus bekannt machen: „Mit Gerda und Josef Wiesler und dem Team haben wir vor knapp zwei Jahren Freunde und nun Partner kennengelernt. Unsere Vision ist es, mit der Partnerschaft das Erreichte zu bewahren, fortzusetzen und gezielt weiter auszubauen. Der Standort ‚Ratschen‘ ist eines der Aushängeschilder des gesamten Gebiets. Wir sehen uns in der Rolle als regionaler Partner und Impulsgeber für die Entwicklung des Südburgenlandes.“