Jugend feiert mit Zeltfest und Dämmerschoppen

Es wird wieder gefeiert in Deutsch Schützen! Und zwar von der Jugend aus: Diese lädt am kommenden Samstag, dem 10. September, ab 18 Uhr zur 40-Jahr-Jubiläumsfeier zum Komm´Zentrum in Deutsch Schützen ein.

Die Party findet als Zeltfest bzw. Dämmerschoppen statt, für musikalische Umrahmung sorgt die Band „Taco Paco“. Ab den späten Abendstunden wird dann vom DJ-Pult aus „eingeheizt“. Zudem steht eine Tombolaverlosung am Programm.

Georg Pehr, aktueller Obmann der Jugend Deutsch Schützen und insgesamt elfter in der Geschichte des Vereins: „Unsere Jugend wurde 1982 gegründet. In den letzten Jahren konnten Corona-bedingt kaum Veranstaltungen stattfinden, auch unser traditioneller Jugendball, der seit zig Jahren jährlich im Jänner stattfindet, fiel zweimal ins Wasser. Deswegen freut es uns jetzt umso mehr, die 40-Jahr-Feier zu veranstalten.“

