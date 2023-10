Seniorengruppe organisierte traditionelles Oktoberfest

Obfrau der Senioren und des Verschönerungsvereins Anita Kopfensteiner konnte beim Fest zahlreiche BesucherInnen begrüßen, darunter auch Bürgermeister Franz Wachter und Landesparteiobmann vom Seniorenbund Rudi Strommer. Die Volkstanzgruppe Glasing begeisterte die Gäste mit ihrem Gastauftritt und das Duo „Stardust“ sorgte für gute musikalische Unterhaltung. Bei der Tombola gab es die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen.

Gute Stimmung herrschte auch deshalb beim Fest, weil der Eisenberg vor Kurzem als Landessieger von „9 Plätze 9 Schätze“ hervorgegangen ist. Das Bundesfinale gibt es am 26.10. ab 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen. „Danke an alle, die für uns gestimmt haben. Die Freude und der Stolz sind riesengroß, dass wir das Burgenland beim Österreichfinale vertreten dürfen. Jetzt wollen wir natürlich auch dort gewinnen“, heißt es in der Gemeinde.