Traditionsweingut sucht einen Käufer

Werbung

Die Meldung machte nach ihrem Bekanntwerden am Montag schnell die Runde und sorgte teils auch für große Überraschung: Das Traditionsweingut Schützenhof am Weinberg in Deutsch Schützen sucht um eine Summe von 3,45 Millionen Euro einen Käufer!

Das gab Winzer Markus Faulhammer gemeinsam mit Frau Kristina, die den Betrieb aktuell in siebenter Generation führen, bekannt. Zum Verkauf stehen konkret rund fünf Hektar Bio-Weingärten, ein 2,5-stöckiger Weinkeller, ein Wohn- und Gästehaus, eine Maschinenhalle sowie sämtliche Gerätschaften –das komplette Gebäude also.

„Wir arbeiten hier sowohl wirtschaftlich als auch in der Qualität der Weine äußert erfolgreich. Meine Philosophie ist es aber nicht, immer größer zu werden. Ich will mich als kleiner Weinbauer wieder auf das Wesentliche konzentrieren“, erläuterte Faulhammer in einer Aussendung die Gründe für den Verkauf-Entschluss.

Auf Nachfrage der BVZ gibt er weiteren Einblick: „Wir sind unter der Woche Weinbauern und am Wochenende mit der Vermietung der Gästezimmer beschäftigt. Das ist eine 7-Tage-Woche und es war, auch wenn es jetzt vielleicht überraschend kam, für uns schon länger klar, dass es nicht immer so weitergeht und wir nicht immer wachsen wollen. Der Weinbau soll für uns aber weiter eine Rolle spielen. Wir möchten rein Weinbauern bleiben, einen Teil der Weingärten im Paket behalten und ganz puristisch weiterarbeiten.“

Konkret im Umfang von zwei bis drei Hektar, so Faulhammer. „Für das große Ganze suchen wir aber einen Käufer mit Visionen.“

Weingut mit langer Geschichte

Mit dem geplanten Verkauf wird auch die Familiengeschichte in „neue Hände“ gegeben. Seit über 200 Jahren führt Markus Faulhammers´Familie das Weingut Schützenhof. „Natürlich war es keine leichte Entscheidung für uns, weil sich meine Eltern und Großeltern hier doch ein Denkmal gebaut haben. Aber das steht ja nach wie vor und unser Ziel ist es auch nicht, das komplett umzudrehen. Wir wollen nicht, dass irgendwer kommt, sondern jemand, der das ähnlich führt.

Die Idee des Verkaufs war keine Bauchentscheidung, sondern lange geplant. Wir haben keinen Stress mit dem Verkauf, es muss stimmig sein.“ Mit der Veröffentlichung wolle man Gerüchten vorbeugen, so Faulhammer. Er selbst wird wenige hundert Meter weiter weiterhin Wein machen, wie er sagt. Nur eben in kleinerer Form.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.