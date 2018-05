„Die Große Burgenland Tour“ geht am Mittwoch im Bezirk Oberwart weiter. Zum Frühstück, zwischen 8.30 und 9 Uhr, im Haus der Volkskulturen in Oberschützen werden die Wanderer von den Musikern der Kunst-Universität empfangen. Nach dem südburgenländischen Frühstück sartet die erste Etappe in die Willersdorfer Schlucht.

Bei Kaiserschmarren können sich die Wanderer bei der ersten Labestation bei den Fischteichen in der Willersdorfer Schlucht stärken. Kräuterexpertin Elke Piff erzählt Wissenswertes über Kräuter und lädt auch zur Verkostung. Künstler Alfred Michael Weber zeigt seine Schnitzkunst. Die Wanderung startet dann gegen 11 Uhr wieder leicht bergauf zum Dreiländereck Burgenland-Steiermark-Niederösterreich.

Gegen 13 Uhr gibt es am Dreiländereck dann Mittagessen, der Ausblick entlohnt die Wanderer für die Vormittags-Etappe. Nach einer Stärkung können die Wanderer auch das Handwerk des Rechen-Schnitzens erleben. Danach geht es weiter zum Aussichtsturm Aschau.

Von 15.30 bis 16.15 Uhr können sich die Wanderer bei der zweiten Labestation beim Aussichtsturm Aschau stärken. Bei klarer Sicht sieht man bis zur Riegersburg. Ebenfalls besichtigt werden kann das Uhrenmuseum Aschau. Nach einer Erfrischung führt der Weg sanft bergab nach Oberschützen zurück.

Ab 18 Uhr werden die Wanderer beim Kulturzentrum Oberschützen von der Blasmusik und den Kindern vom Kindergarten, der Volksschule und der Volkstanzgruppe Willersdorf empfangen und mit kulinarischen Köstlichkeiten der Familie Pranger verwöhnt.

Distanz Station 1 bis 2: 4,7 Kilometer

Distanz Station 2 bis 3: 5,3 Kilometer

Distanz Station 3 bis 4: 4,7 Kilometer

Distanz Station 4 bis 5: 7,2 Kilometer

Die Route

Etappe 5 | BVZ

Die Route hier downloaden:

BurgenlandTourRouteTag5.pdf (pdf)