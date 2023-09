Unbeteiligter saß acht Wochen in U-Haft!

In einer einzigen Nacht, nämlich am 13. Oktober 2022, hatten Diebe die Friedhöfe in Oberwart, Pinkafeld, Rohrbach/Lafnitz und Pinggau heimgesucht und Grabbeigaben, Kreuze und Vasen im Wert von 50.000 Euro gestohlen.

Die Polizei stellte Ermittlungen an und wertete die Aufzeichnungen von Handyfunkmasten in der Umgebung aus.

Bei dieser Funkzellenabfrage wurden vier im Tatzeitraum aktive Rufnummern ausfindig gemacht, die vier verdächtigen Personen zugeordnet werden konnten.

Ein Grabdieb wurde bereits verurteilt

Einer davon, ein 40-jähriger Ungar, wurde bereits vor einigen Wochen zu 20 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Am Mittwoch, 14. September, stand ein mutmaßlicher Komplize vor Gericht. Ihm war eine weitere der bei der Funkzellenabfrage festgestellten Handynummern zugeordnet worden.

Der 30-jährige deutsche Staatsbürger, der seit 2019 in Ungarn lebt, bekannte sich nicht schuldig. Er habe mit den Grabdiebstählen nichts zu tun.

Rätselraten um Handynummer

Die Handynummer, die jemand offenbar am 13. Oktober 2022 im Raum Oberwart verwendet hatte, habe er 2019 und möglicherweise auch zu Jahresbeginn 2020 benützt, seither aber nicht mehr.

Ein Bekannter, der ihm bei seinem Neustart in Ungarn nach einem Finanzfiasko als Selbstständiger in Deutschland geholfen hatte, habe ihm die Sim-Karte damals zur Verfügung gestellt.

Die Handynummer sei damals auf den Namen seines Bekannten gelaufen. Die Polizei hatte bei ihren Ermittlungen festgestellt, dass die betreffende Nummer im Oktober 2022 jedoch einer Firma in Budapest zugeordnet war.

„Mit dieser Firma habe ich nichts zu tun“, sagte der Angeklagte, der angab, im Homeoffice für ein deutsches Callcenter tätig zu sein. Sein Wohnort liege „eine ganze Ecke weg“ von jenem Ort, in dem der bereits verurteilte Ungar lebt.

Er telefoniere jetzt mit einer Prepaid-Sim-Karte, sagte der Angeklagte. „Es könnte ja sein, dass Sie die andere Nummer weiterführten“, stellte Richterin Doris Halper-Praunias in den Raum. Die Sim-Karte mit der offenbar bei den Grabdiebstählen verwendeten Handynummer habe er dem Bekannten wieder zurückgegeben, so der Angeklagte.

Er könne sich „wirklich nicht erklären“, wie er mit den Straftaten in Oberwart, Pinkafeld und anderen Orten in Verbindung gebracht wurde.

Verwechslung brachte Mann ins Gefängnis

Ins Gefängnis gebracht hatte ihn der bereits verurteilte Grabdieb. Dieser hatte nämlich bei der Polizei behauptet, er kenne den mutmaßlichen Mittäter, und beschrieb ihn als „dünnen“ Mann.

Der Angeklagte ist jedoch von stattlicher Statur. „Leider Gottes bin ich immer schon so breit“, beschrieb der 30-Jährige seine Figur.

Bei dem Prozess am 14. September als Zeuge befragt, ruderte der bereits verurteilte Täter zurück: Er habe den Angeklagten wohl mit einem anderen Mann verwechselt, der denselben Vornamen trägt.

„Auf Ihren Verdacht hin wurde jemand eingesperrt!“, hielt ihm die Staatsanwältin die Folgen der Verwechslung vor. „Was sagen Sie dazu?“

Tatsächlicher Dieb sagte: „Es tut mir leid“

„Dass es mir leid tut“, gab sich der bereits verurteilte Dieb reuig.

Er beteuerte, bei den Diebstählen am 13. Oktober 2022 nur mit einem weiteren Komplizen unterwegs gewesen zu sein. Man habe drei Mobiltelefone mit vier Sim-Karten mitgehabt.

„Wegen dem Internet. Um Frauen aufzureißen“, erklärte der 40-Jährige. „Ich benutzte ein anderes Handy, damit meine Freundin nichts merkt“, sagte er.

Der Mittäter, mit dem der 40-Jährige die Diebstähle beging, ist noch auf freiem Fuß.

Staatsanwältin zog Anklage zurück

Da dem Angeklagten kein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden konnte, zog die Staatsanwältin die Anklage zurück und die Richterin verkündete einen Freispruch.

Darüber zeigte sich der Angeklagte erleichtert. „Am 17. Juli wurde ich zuhause verhaftet. Zuerst war ich in Ungarn in verschiedenen Gefängnissen, am 27. Juli wurde ich nach Eisenstadt gebracht.“

Er sei froh, dass er zurück zu seiner Familie könne. Den dritten Geburtstag seiner Tochter habe er zwischenzeitlich leider verpasst.

An Haftentschädigung steht ihm ein Tagessatz von 20 bis 50 Euro zu. Seine Anwältin gab an, diesbezüglich für ihren Mandanten einen Antrag stellen zu wollen.