Oberdorf nun rot gefärbt

Viel „Wirbel“ gab es bereits vor der Wahl in Oberdorf, als die ÖVP im August bekannt gab, als stärkste Partei keinen Bürgermeisterkandidaten zu stellen. Das wirkte sich nun auch stark im Ergebnis aus –die SPÖ mit Neo-Ortschef Roman Dietrich lief der ÖVP nämlich den Rang ab und drehte neben dem Bürgermeister auch den Gemeinderat.

Dort ist man jetzt drei Mandate im Plus. Grund, euphorisch zu sein, Dietrich zeigte sich in erster Reaktion aber überraschend gelassen: „Es ist sehr erfreulich, dass uns die Bevölkerung so viel Vertrauen entgegenbringt. Wir nehmen den Auftrag an.“

„Wunden lecken“ war hingegen bei der ÖVP angesagt. Spitzenkandidat Günter Halper: „Klar ist es eine Enttäuschung. Unser eindeutiges Wahlziel war die Mandate zu halten. Dadurch, dass wir keinen Bürgermeister gestellt haben, hat das Ganze aber eine Eigendynamik bekommen, die nicht zu bremsen war.“

Josef Engelmayer, er trat ebenfalls zur Ortschef-Wahl an, und seine Liste Oberdorf verloren ihr einziges Mandat und fallen aus dem Gemeinderat. Engelmayer: „Schade, aber damit habe ich rechnen müssen.“

