Großer Erfolg für BHAK Oberwart

Ferenc Simon aus der 4ABK der BHAK Oberwart ist der Burgenland-Sieger beim „digi.check“-Wettbewerb. Dieser wird im Bildungsministerium im Juni persönlich ausgezeichnet. Der Wettbewerb „digi.check“ des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung findet bundesweit statt und bietet den einzelnen Handelsakademien Österreichs die Möglichkeit, die Fähigkeiten der SchülerInnen der 4. Jahrgänge in den Bereichen Wirtschaftsinformatik und Informations- und Officemanagement zu beweisen. Knapp 4.000 SchülerInnen haben heuer teilgenommen. Die SchülerInnen der BHAK Oberwart konnten dabei große Erfolge erzielen: Alle Angetretenen haben ein Zertifikat erhalten. In der Top-Kategorie „Level A“ gingen mehr als 20 Zertifikate an die BHAK Oberwart, in fünf von sechs Kategorien waren die SchülerInnen über dem Durchschnitt.

