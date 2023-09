19 neue Fachkräfte der Gesundheits- und Krankenpflege fürs Burgenland

„Drei Jahre lang haben Sie sich diese Ausbildung hart erarbeitet. Mit Ihrem Abschluss, zu dem ich Sie herzlich beglückwünsche, haben Sie ein wichtiges Ziel erreicht. Sie können auf das Erreichte zu Recht stolz sein“, betonte Landesrat Leonhard Schneemann bei der Übergabe der Diplome am Mittwoch im Kulturzentrum Oberschützen.

Harte Ausbildung, aber beste Jobaussichten

Die letzten Jahre hätten den bedeutenden Stellenwert des gesamten Pflegebereichs gezeigt und die Wichtigkeit eines professionellen Managements im Pflegewesen vor Augen geführt. „Mit dem ‚Zukunftsplan Pflege‘ ist das Burgenland für die Bewältigung aller Herausforderungen gerüstet und Vorreiter in Österreich. Die stationären und mobilen Pflegeangebote sollen weiter ausgeweitet werden. Dazu setzen wir mit 71 Pflegestützpunkten im ganzen Land ein wohnortnahes, effizientes und serviceorientiertes Pflegekonzept um. Schon im Herbst 2023 startet das Pilotprojekt in Schattendorf“, so der Landesrat.

Gruppenbild mit allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Direktorin Gabriele Ehrenhöfer (4.v.l., vorne) und Landesrat Leonhard Schneemann (3.v.r., vorne) nach der Verleihung der Diplome. Foto: zVg LMS, DANIEL FENZ

Diesem Bedarf werde mit der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege Oberwart Rechnung getragen: „Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler eine ausgezeichnete Ausbildung, beste Voraussetzungen für einen guten und zukunftssicheren Arbeitsplatz im Burgenland.“ Dazu trage der große Einsatz von Schuldirektorin DGKP (Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin) Gabriele Ehrenhöfer sowie der aller Lehrerinnen und Lehrer der GKPS bei.

Bildtext:

Diplomverleihung_1 & 2: Landesrat Leonhard Schneemann (4.v.l.) überreichte gemeinsam mit Direktorin Gabriele Ehrenhöfer, MSC (5.v.l.) die Diplome. Die 19 Diplomanden freuten sich gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern sowie Ehrengästen über die Verleihung ihres Diploms.

