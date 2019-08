Das Touch beschreitet neue Wege. Mit Philipp Triller wurde ein neuer Gesellschafter präsentiert, der vor allem die Geschicke im Touch leiten wird. Georg Halper bleibt weiterhin geschäftsführender Gesellschafter, wird sich aber hauptsächlich um die Angelegenheiten im benachbarten Almrausch kümmern.

In den nächsten Wochen wird auch eifrig an den Umbauplänen für das Touch gearbeitet. „Wir haben tolle Pläne, entworfen von einem Architekten aus Linz, die im September umgesetzt werden“, verrät Halper. Während der Informwoche startet der Umbau. Inventar und DJ-Pult werden erneuert, „es wird aber auch eine neue Licht- und Tontechnik geben“, so Halper. Die Neueröffnung nach den Umbaumaßnahmen ist am 27. September geplant. „Dann wird Star-DJ Ivan Fillini für gute Stimmung sorgen“, freuen sich Halper und sein neuer Geschäftspartner Philipp Triller auf einen gelungenen Neustart für das Touch.