Christian Dax (SPÖ), Sebastian Steiner (ÖVP), Konstantin Langhans (FPÖ), Wolfgang Spitzmüller (Grüne), Andreas Kuchelbacher (LBL) und Julia Kernbichler (NEOS) stellten ihre politischen Positionen vor und beantworteten Fragen unserer Schülerinnen und Schüler.

Vor allem die Themen „Klimawandel, Mobilität, öffentlicher Verkehr“, „Ausbildung – was dann?“ sowie „Sozialpolitik“ interessierten die jungen Wahlberechtigten in der Diskussion mit den Politiker/innen. Die Themenschwerpunkte wurden von den Schüler/innen in einer vorab von Martin Rudolf aus der 5AK initiierten Online-Umfrage demokratisch ausgewählt. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Journalisten Walter Reiss.