Bildungs- und Genussmesse in Oberwart: Wissen und genießen

Traditionell öffnet die Genuss Burgenland — das größte Erntedankfest des Landes — auch heuer wieder am ersten Novemberwochenende vom 4. bis 6. November ihre Pforten in der Messehalle Oberwart. Auf über 4.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche können Besucherinnen und Besucher heuer zum bereits 15. Mal in der Form gustieren, sich informieren und die Kulinarik zelebrieren, versprechen die Veranstalter rund um Markus Tuider.

Saftiger Speck vom Bauernladen ums Eck trifft in der Messehalle auf exklusiven Kaviar vom Nachbarort und selbst gemachte Marmelade teilt sich das Regal mit Grammelschmalz und Hüttenkäse vom Hof. „Die Genuss Burgenland hat ihr Angebot von jeher so vielfältig gestreut, wie die Zunge Geschmacksnerven besitzt“, erklärt Tuider. An die 130 Aussteller warten mit Schmankerln, Handwerkskunst und anderem Selbstgemachtem auf die rund 4.000 Besucherinnen und Besucher, die man sich auch heuer erwartet.

Worauf dürfen sich die Besucher der ‚Genuss Burgenland‘ diesmal freuen? „Auf altbekannte und neue Aussteller und deren Produkte, auf ehrliche Handwerkskunst, ganz viel Bio und Einblicke in die Produktion dahinter und natürlich auf Zeit zum Genießen“, verspricht Markus Tuider, der auch das „Erfolgsrezept“ verrät: „Durchs Essen und Trinken kommen bekanntlich nicht nur die Leut‘ zam - auf der Genuss Burgenland erfährt man dabei auch direkt vom Produzenten, welche Zutaten in seinem Bauernbrot stecken. Sie ist weit mehr als eine klassische Messeveranstaltung, sie ist ein Wochenende der Geselligkeit, ein Ort, wo die Leute bei gutem Essen und Trinken zusammenfinden."

Und gerade nach den letzten Jahren freuen sich die Leute auf eine Veranstaltung inklusive „Das Leben ist schön Gefühl.“ Dieses Jahr wird die Genussbühne erstmals von Kochen&Küche gestaltet, wie gewohnt mit unterhaltsamem und informativem Programm von Georg Gossi.

Zwei Messen, ein Ticket, doppelt so viel Erlebnis

Am Samstag, dem 5. November findet zeitgleich mit der Genussmesse die BIBI - „Bildungs- und Berufsinformationsmesse Burgenland“ statt, die auch schon am 3. und 4. November ihre Tore öffnet. Rund 60 Aussteller - Schulen, Lehrbetriebe und Unternehmen aus dem Burgenland - werden einen tiefen Einblick in die Bildungs- und Berufswelt geben und allen TeilnehmerInnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Am 5. November können Besucherinnen und Besucher beide Messen besuchen und müssen nur einmal Eintritt bezahlen. Auch dem Credo der Veranstalter, nämlich moderate Eintrittspreise für alle anzubieten, verspricht man heuer treu zu bleiben. So kostet die Tageskarte für Erwachsene, mit der man sowohl die Genussmesse als auch die BIBI besuchen kann, 7 Euro. Der ermäßigte Eintritt für Schüler, Studenten, Senioren und Behinderte bis zu 80 Prozent Behindertengrad sowie Besitzer der B.Special Jugendkarte zahlen 5,50 Euro. Kinder bis 10 Jahre können beide Events bei freiem Eintritt besuchen.

