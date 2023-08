Jugend-Vorstand räumt das Spielfeld

2015 haben Stefan Resetar, Lena Varga und Dominik Dorner den Verein Jugend „Schachendorf/Dürnabch“ gegründet. Beim achten Kirtag waren die Gründungsmitglieder zum letzten Mal als Mitglieder dabei. Und den Verein verlassen sie nun schweren Herzens. „ Ziel dieses Vereins war es, dass er von Generation zu Generation weitergegeben wird und die Jugend die Dorfgemeinschaft unterstützt, auch mit neuem Vorstand.“ sagt Ex-Schriftführerin Lena Varga. Sie ist fest der Meinung, dass der neue Vorstand es genauso gut meistern wird und hofft aber auch, dass die Veranstaltungen weitergeführt werden und die Gemeinschaft bestehen bleibt.

Gründung mit ganz klaren Zielen

Der Verein Jugend Schachendorf/ Dürnbach wurde ja gegründet, um zur Dorfgemeinschaft etwas beizutragen, Traditionen aufrecht zu erhalten und auch Veranstaltungen weiterzuführen, wie zum Beispiel, als das Gasthaus Karlovits vor acht Jahren beschlossen hat den Dürnbacher Kirtag nicht mehr fortzuführen und der Jugend übergeben hat. „Mit der Gründung unseres Vereins setzten wir uns ein großes Ziel – wir wollten frischen Wind in das Vereinsleben unserer Gemeinde bringen. Dafür mussten neue Veranstaltungen her, das ist gelungen, obwohl es zu Beginn schon ein paar Schwierigkeiten gab, wenn es um Veranstaltungen ging. Als wir zum ersten Mal den Kirtag organisiert haben, waren sicher viele Fehler dabei. Geld hat uns damals sicher auch wer “gestanzt„, aber trotzdem sind alle danach froh gewesen, dass der Kirtag von uns weitergeführt wurde.“, sagt Ex-Obmann Stefan Resetar. Das Ereignis, das die Gruppe am meisten zusammenwachsen ließ, war „Dan Mladine“, das 2019 in der Halle in Dürnbach organisiert wurde.

Bleibt noch anzumerken, dass der Ausstieg nun nicht das Ende ist, denn ein neuer Verein ist bereits in Planung. Der Name steht zwar noch in den Sternen, aber es ist klar, dass es keine Altersbeschränkung geben soll und jeder dabei sein kann. „Wir würden es einfach alle nicht aushalten einfach nur Gäste zu sein“, sagt Stefan Resetar.

„Der Großteil unserer 36 Mitglieder ist quasi gemeinsam aufgewachsen. Im Laufe der Jahre entwickelte sich aus unserer Freundschaft eine gute Gemeinschaft, die immer an einem Strang zieht“, heißt es auf der Homepage des Vereines.