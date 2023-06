Bezirk Oberwart: Räuber fühlte sich „von Handy manipuliert“

Die Eni Tankstelle an der Südautobahn, im Gemeindegebiet von Loipersdorf im Burgenland gelegen, suchte der 38-Jährige am 12. März auf. Was sich dort abspielte, hielten zwei Überwachungskameras fest. Die Videos wurden am Mittwoch, 28. Juni, am Landesgericht vorgespielt, wo sich der 38-jährige Kroate wegen mehrfacher Raube verantworten musste.

Der Angeklagte tat so, als ob er eine Flasche Cola und Zigaretten bezahlen wollte, griff dann plötzlich übers Verkaufspult und sprang auf die Theke. Der überraschte Angestellte versuchte ihn abzuwehren, da griff der Räuber in den Hosenbund und tat so, als würde er eine Pistole herausziehen.

Daraufhin trat der Angestellte zurück und der Täter raffte Geld aus der Kassenlade zusammen. Ganz gelassen spazierte er mit seiner Beute - 595 Euro - daraufhin bei der Eingangstüre hinaus.

Auch in Wien in Kassenladen gegriffen

Die Polizei konnte das Kennzeichen des Autos des Täters identifizieren und ihn als Zulassungsbesitzer ausfindig machen.

Ein Abgleich zwischen einem Passfoto und den Videoaufnahmen wurde vorgenommen, aber bevor noch weitere Ermittlungsergebnisse vorlagen, informierte die Wiener Polizei die Kollegen im Burgenland, dass der Täter gefasst worden war.

Er hatte nämlich am nächsten Tag, am 13. März 2023, in Wien gleich mehrere Straftaten begangen.

Bei einer Shell-Tankstelle in Wien griff er in die Kasse und erbeutete 20 Euro. Dann begab er sich zu einer Billa-Filiale im 15. Bezirk, wo er aus der Kassenladen 210 Euro erbeutete, zu einem Billa im 16. Bezirk, wo er 585 Euro aus der Kassa nahm und zu einem Penny-Markt im 19. Bezirk, wo er 224 Euro stahl.

Ein „seltsamer Mann mit viel Geld“

Eine polizeiliche Fahndung führte zu einem Restaurant. Eine Mitarbeiterin teilte der Polizei mit, im Obergeschoß des Restaurants sitze ein seltsamer Mann mit viel Geld in der Bauchtasche. Es stellte sich heraus, dass es der im Burgenland und Wien gesuchte Räuber war.

1.300 Euro wurden bei ihm sichergestellt.

Dem Mann wurden außerdem zwei Tankbetrügereien vorgeworfen: Im November 2022 in Salzburg und am 12. März 2023 in Gleisdorf hatte er getankt, aber nicht bezahlt. Der Schaden lag dabei bei rund 200 Euro insgesamt.

Der Angeklagte gab vor Gericht zu, sich Geld aus den Kassenladen geholt zu haben. Gewalt habe er dabei keine angewendet.

Richterin Karin Knöchl wies ihn darauf hin, dass der Angestellte der Eni Tankstelle und eine Billa-Mitarbeiterin offenbar Widerstand gegen seine Handlungen geleistet hätten.

Angeklagter: „Stress gab es schon“

„Stress gab es schon“, sagte der Angeklagte, aber ein „Gerangel“ habe nicht stattgefunden.

Mehrfach erwähnte der 38-Jährige während des Prozesses, er sei „von seinem Handy manipuliert worden“.

„Das Handy hat mich angerufen. Ich soll zur Tankstelle fahren und tanken und nicht zahlen, sondern einfach wegfahren“, behaupteteer.

„Haben Sie gesundheitliche Probleme?“, fragte die Richterin.

„Würde ich nicht sagen“, antwortete der Angeklagte.

„Hatten Sie damals Geld?“, fragte die Richterin. „Doch“, antwortete der Angeklagte.

„Warum bezahlten Sie nicht?“, wunderte sich die Richterin.

„Bekam den Auftrag vom Handy!“

„Ich bekam den Auftrag vom Handy: Ich sollte nicht zahlen“, argumentierte der Angeklagte. Er sei manipuliert und könne „ohne Gewalt stehlen gehen“.

Die Richterin hatte ein psychiatrisches Gutachten einholen lassen. Dieses ergab, dass der Angeklagte unter Schizophrenie leidet, aber zu den Tatzeitpunkten zurechnungsfähig war.

Das Gericht wertete schließlich zwei der Eigentumsdelikte als Raub, weil es dabei zu Gewaltanwendungen gekommen war, und drei weitere als Diebstahl.

Der bereits in Deutschland, Schweden und Kroatien vorbestrafte Angeklagte wurde wegen sämtlicher Straftaten zu drei Jahren Haft verurteilt.