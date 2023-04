Dt. Schützen-Eisenberg „Eisenberger Tage“ stehen vor der Tür

Im Vorjahr waren Vertreter der Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg zu Gast bei den "Eisenberger Tagen" in Deutschland - heuer laden sie selbst ein. Foto: zVg

J ährlich gehen zwischen drei deutschen „Eisenberg-Gemeinden“ und der Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg die „Eisenberger Tage“ über die Bühne. Heuer finden sie in Deutsch Schützen statt - mit einem Festakt am Samstag, 15., und einem Frühschoppen am Sonntag, 16. April.