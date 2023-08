Jugend lud am Feiertag zum 8. Kirtag nach Dürnbach ein

Der Feiertag zu Mariä Himmelfahrt begann in Dürnbach mit der Heiligen Messe in der Wallfahrtskirche. Anschließend folgte der traditionelle Frühschoppen in der Mehrzweckhalle Dürnbach, wo ein Kirtagsbuffet mit köstlichen Speisen auf die vielen Gäste wartete. Für gute Laune sorgte die Musik der „Ba He Ta Ši – tamburaški sastav“. Am Abend gab es dann die Möglichkeit, sein eigener DJ bei „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ zu sein.