Im September 2011 wurde das Theaterstück „Menschen wie du und ich“ uraufgeführt, und führte zu einer großen Resonanz in der Bevölkerung.

In dem Stück, das kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges spielt, hat das Kulturforum Südburgenland eine Begebenheit auf dem März 1945 als Stationentheater rund um den Hauptplatz verarbeitet. Der Inhalt dreht sich um die Familie Legath aus Deutsch Ehrensdorf, die zwei jüdische Flüchtlinge mehrere Wochen lang auf ihrem Grundstück versteckt hatte und sich somit selbst in Lebensgefahr brachte.

Für diese Zivilcourage wurden Gisela Legath und ihre Kinder Frieda und Martin am 12. Jänner 1994 als „Gerechte unter den Völkern“ von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geehrt. Im 22. Wiener Bezirk, in der neuen „Seestadt Aspern“, ist sogar im Mai 2012 eine Gasse nach Gisela Legath benannt worden. Diese spannende Lebensgeschichte und das daraus resultierende interessante Theaterstück hat Filmemacher Hans Panner in einen emotionalen Film verpackt, der am 4. Mai erstmals im Kulturforum öffentlich gezeigt wird. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro.