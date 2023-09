Kohfidischer Literaturtage ein Riesenerfolg

Cooles Ambiente , Literatur und Musik. Das waren die 10. Literaturtage am idyllischen Csaterberg. Am Freitag führten die AutorInnen Katrin Bernhardt, Raoul Eisele Konstantin Schmidtbauer und Franz Stangl mit den SchülerInnen der MS Kohfidisch Workshops durch. Samstag stand die traditionelle Wanderung am Programm. Begonnen wurde bei Kaiserwetter und am Infopoint, wo Bürgermeister Norbert Sulyok über die Erneuerung der Technik und das neue Gäste-Wlan berichtete. Er bedankte sich auch beim Verlagshaus edition lex liszt 12 und Horst Horvath für die jahrelange gute Zusammenarbeit.

Horst Horvath stellte die Erweiterung des Literaturweges um elf neue Tafeln vor und präsentierte das neue Buch der Buchreihe „Junge Literatur Burgenland“. Die edition lex liszt 12 hat inzwischen für 42 Autorinnen und Autoren einen fixen Platz am Csaterberg geschaffen.

Der Abschluss fand traditionell beim Heurigen Josef Oswald mit einer guten Jause, Musik von Bertie Unger und Lesungen von Raoul Eisele, Katrin Bernhardt, Thomas Hofer, Andrea Kerstinger und Eva Schreiber statt.

Der sonnige Sonntag stand unter dem Motto „Volkskultur trifft junge Literatur“. Begleitet durch die Musik von „Tilli & Dieter“ lasen die jungen Autorinnen der neu erschienenen Anthologie „habe bewurzelte Stecklinge“ Clara Heinrich, Julia Knaß, Sarah Rinderer und Susanne Toth. Der zweite Teil des Tages stellte die AutorInnen der Anthologie „Gläsern und Glänzen“ in den Mittelpunkt.