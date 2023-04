Zwei neue Naturschutzorgane im Bezirk Oberwart

Die Natur im Burgenland hat seit vielen Jahren eine große Bedeutung. Umweltschutz, Pflege und Bewahrung der Natur haben eine lange Tradition. Das Land zeichnet sich durch ein vielfältiges Natur- und Kulturlandschaftsbild aus. Es gibt im Burgenland zahlreiche Naturschutz-, Landschaftsschutz und Europaschutzgebiete, geschützte Landschaftsteile, Naturparke, Ramsar-Gebiete sowie den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel. Bereits mehr als ein Drittel der Landesfläche steht unter Naturschutz.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Ingrid Urleich und Landesleiter Hermann Frühstück bei der Verleihung. Foto: LMS

"Die burgenländischen Naturschutzorgane leisten seit Jahren einen wichtigen Beitrag für die hohe Qualität des Natur- und Landschaftsschutzes im Burgenland. Sie übernehmen eine sehr wichtige Aufgabe im Schutz und der Pflege von Natur und Landschaft im Burgenland", betont Landeshauptmannstellvertreterin bei der feierlichen Dekretübergabe von weiteren 12 neuen ehrenamtlichen Naturschutzorganen, darunter Ingrid Ulreich und Dietmar Rudolics aus dem Bezirk Oberwart.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Dietmar Rudolics und Landesleiter Hermann Frühstück. Foto: LMS

Die Naturschutzorgane sind seit dem Jahr 1990 im Burgenländischen Naturschutzgesetz verankert. Sie unterstützen die Landes-, Bezirks- und Gemeindebehörden in Belangen des Naturschutzes. Neben fünf Hauptamtlichen setzen sich weitere rund 240 ehrenamtliche Naturschutzorgane für den Naturschutz im Burgenland ein. „Gerade die ehrenamtlichen Naturschutzorgane sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Behörden und wichtige Multiplikatoren zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung", so Astrid Eisenkopf.

Unter der Führung des Landesleiters Hermann Frühstück, bieten die Burgenländischen Naturschutzorgane ein breites Angebot für Gemeinden und interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Die Aufgaben reichen von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten, Aktivitäten im Fledermausschutz, Amphibienschutz und die Kontaktpflege zwischen Behörden sowie Bürgerinnen und Bürger. „Ohne das Engagement des Vereins der Burgenländischen Naturschutzorgane und den dahinterstehenden Personen wäre ein derart umfassender Natur- und Umweltschutz im Burgenland nicht möglich. Dafür bedanke ich mich an dieser Stelle bei den Naturschutzorganen recht herzlich", so Astrid Eisenkopf.

