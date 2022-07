Daheim in Deutsch-Schützen-Eisenberg: Tourismus boomt

In der Gemeinde werden derzeit neue Hausplätze geschaffen. „Vier in Eisenberg; die sind bereits in Bau“, so Bürgermeister Franz Wachter, „und acht in Deutsch Schützen, die sollen bald erschlossen und dann zum Bau übergeben werden“, erklärt Wachter weiter. Die Baustelle in Eisenberg, wo die Hausplätze kommen, befindet sich quasi vis a vis der großen Veranstaltungshalle respektive der Vinothek, die Fläche für die zukünftigen acht Areale in Deutsch Schützen vis a vis des ehemaligen Gasthauses Körper.

Für Bürgermeister Franz Wachter ist der Bau sowie die Erschließung dieser Hausplätze wichtig: „Es gibt immer stärker die Tendenz, dass die Leute aufs Land wollen. Es gehen nicht mehr so viele nach Wien, einige der, die draußen sind, möchten wieder heim. Das freut uns natürlich und treibt das Gemeindeleben an. Deshalb ist es auch wichtig, Hausplätze zu schaffen, wo wir seitens der Gemeinde dran sind.“ Attraktivität weiter steigern lautet also das ausgegebene Credo. – Attraktivität steigern