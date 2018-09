Bereits zum vierten Mal organisierte die Industriellenvereinigung Burgenland einen „Tag der offenen Tür“ bei burgenländischen Industriebetrieben. Ziel ist es, die Leistungen der Unternehmen und die hochqualitativen Produkte, effiziente Anlagen und anspruchsvollen Jobs der Bevölkerung und besonders der Jugend zu zeigen.

Ein Schwerpunkt war in diesem Jahr auch die Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten in der Industrie. An den beiden Tagen konnten sich junge Menschen ein Bild über zukunftsträchtige Jobmöglichkeiten in der Industrie im Burgenland machen. Im Bezirk Oberwart nahmen Aptiv Großpetersdorf, Easytherm Unterwart, Hella Großpetersdorf, Redwell in Rotenturm und Stahlbau Unger teil.