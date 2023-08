Pädophiler muss in Anstalt

Angeklagt war der Mann aus dem Bezirk Oberwart nicht nur wegen des neuerlichen Besitzes von kinderpornografischem Material worden, sondern auch, weil er Sexualkontakte zu Kindern aus dem Bezirk Baden angebahnt haben soll.

Am ersten Prozesstag im Juli 2023 war der Angeklagte zu seiner Kontaktaufnahme zu fünf Kindern im Alter von zwölf und dreizehn Jahren befragt worden. Er hatte via TikTok und Snapchat mit den Burschen kommuniziert und soll ihnen vorgeschlagen haben, sich mit ihm an einem Bahnhof im Bezirk Baden zu treffen.

Handschellen und Elektroschocker im Handschuhfach

Als erschreckend wertete der Staatsanwalt auch den Fund von Handschellen und eines Elektroschockers im Auto des Angeklagten.

Der Angeklagte hatte am ersten Prozesstag alle Vorwürfe bestritten und den Besitz von illegalen Fotos relativiert: Er habe diese „melden“ wollen, behauptete er.

Die Darstellung der von der Polizei befragten Kinder bezeichnete er als „schön gelogen“, der Kontakt sei über ein Onlinespiel zustande gekommen.

Zweifel hinsichtlich der Identität eines Zeugen

Die mutmaßlichen Opfer des pädophil veranlagten Täters wurden am ersten Prozesstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Bei dieser gerichtlichen Einvernahme entstanden Zweifel hinsichtlich der Identität eines an den Chats mit dem Angeklagten Beteiligten und das Gericht lud auch den 16-Jährigen Bruder eines 13-jährigen Zeugen vor.

Dieser Jugendliche wurde nun am zweiten Prozesstag, dem 24. August, befragt, und neuerlich tauchten Zweifel auf, ob es sich um den richtigen Zeugen handelte.

„Er sieht genauso aus wie derjenige, der das letzte Mal da war“, wunderte sich Richterin Doris Halper-Praunias.

Der Zeuge beteuerte, 16 Jahre alt zu sein, während sein Bruder erst 13 sei. Einen Ausweis konnte er nicht vorlegen und das Handy, das er mithatte, war unter derselben Telefonnummer registriert, die der 13-Jährige angegeben hatte.

16-Jähriger behauptete: „War nicht Mitglied der Snapchat-Gruppe“

„Ich weiß nur, dass sie über Snapchat schrieben“, sagte der Zeuge. Er selbst sei nicht Mitglied der Snapchat-Gruppe mit dem Angeklagten gewesen. Er wisse auch nichts von einem Plan, den pädophil Veranlagten „abzuzocken“.

„Ich sage Ihnen, was meine Theorie ist“, sagte der Staatsanwalt. Es sei geplant gewesen, den Angeklagten auszurauben. „Sie sind der einzige, der älter als 14 und damit strafmündig ist“, hielt der Staatsanwalt dem Zeugen vor. Dieser brauche aber keine Angst vor einer Strafverfolgung haben, ein geplanter Raub sei in diesem Vorbereitungsstadium nicht strafbar.

Doch der 16-Jährige blieb bei seiner Darstellung: Er habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. „Sie wissen, dass Sie unter Wahrheitspflicht stehen?“, erinnerte ihn der Staatsanwalt.

Gutachten: Angeklagter ist pädophil

Im Anschluss an die Befragung des merkwürdigen Zeugen präsentierte die Sachverständige ihr Gutachten über den Angeklagten. „Alle Kriterien der Pädophilie sind bei ihm erfassbar“, sagte die Psychiaterin.

Es sei zu befürchten, dass der Mann weitere strafbare Handlungen mit schweren Folgen begehen werde. „Er hatte Elektroschocker und Handstellen im Auto, deshalb steht im Raum, dass er Kontakt mit Kindern aufnimmt und seinen pädophilen Neigungen nachgeht“, so die Sachverständige.

Auch sei davon auszugehen, dass er sich weiterhin kinderpornografische Darstellungen beschaffen würde, weil der Angeklagte diesbezüglich eine „Sammelleidenschaft“ entwickelt habe.

Staatsanwalt kündigte weitere Überprüfungen an

In seinem Abschlussplädoyer betonte der Staatsanwalt, er sei „nach wie vor überzeugt, dass es zu der Anbahnung gekommen ist - ich bin felsenfest überzeugt“. Er verwies aber auch darauf, dass das Beweisverfahren „turbulent und teilweise widersprüchlich“ verlaufen sei. „Ich bin überzeugt, das wir den falschen Zeugen hörten, das wird Gegenstand weiterer Überprüfungen sein“, kündigte der Staatsanwalt an.

Es bestünden, so der Verteidiger, „erhebliche Zweifel, dass mein Mandant wusste, dass er mit Unmündigen kommuniziert“.

Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen, weil er kinderpornografisches Material besessen und dieses nachgefragt hatte. Hingegen erfolgte ein Freispruch im Zweifel hinsichtlich der Anbahnung von Sexualkontakten mit Kindern.

Gericht ordnete Einweisung in Anstalt an

Der 56-Jährige wurde zu 20 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die Einweisung in eine forensisch-therapeutische Einrichtung wurde angeordnet. Aus einer früheren Haftstrafe war der Mann bedingt entlassen worden, die noch offenen drei Monate muss er ebenfalls verbüßen.

Es sei, so Richterin Doris Halper-Praunias, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Angeklagte weitere Delikte begehen würde, daher erfolge die Einweisung in eine Anstalt. Schon das Nachfragen nach Kinderpornografie sei dafür verantwortlich, dass Minderjährige sittlich gefährdet werden, sagte die Richterin.

Der Angeklagte nahm das Urteil an.