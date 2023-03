Erfolgreiche Premiere der „Schoagabühne“

Werbung

Vergangenen Samstag feierte die Schauspielgruppe der „Schoagabühne“ eine erfolgreiche Premiere in der Eisenberg Halle. Gespielt wurde dabei die Komödie „Ente gut - alles gut“, die zahlreiche Gäste nicht verpassen wollten. Wer die Premiere des Stücks verpasst hat, muss allerdings nicht traurig sein. Weitere Aufführung des Stücks sind am kommenden Wochenende (24. und 25. März) jeweils um 19.30 Uhr. Karten können unter der Nummer 0664/4344224, per Mail an tourismus@eisenberg.at oder im Gemeindeamt (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr) erworben werden.

