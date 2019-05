Im Gedenken an den besonderen Komponisten wird zu einem einzigartigen Event geladen: Der 210. Todestag Joseph Haydns wird im nach ihm benannten Konservatorium in Eisenstadt am 31. Mai (ab 11 Uhr) international begangen. Vor Ort gestalten Lehrende und Studierende das Programm; auch heimische Künstler wie das Klavierduo Kutrowatz oder Maler Sepp Laubner sind dabei.

Die Veranstaltung wird in die Welt übertragen und ist auch im Haydnsaal auf Schloss Esterházy beim Public-Viewing zu sehen. Dazu gibt es Live-Übertragungen aus England, Italien, Rumänien, Spanien und Ungarn.