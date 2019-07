Der turnusmäßige, bezirksweise Wechsel der Veranstaltungsorte führte heuer nach Eltendorf. In den Grußworten wurde auf den besonderen Stellenwert des Lagerhauses in der ländlichen Region, und vor allem in Hinblick auf die Stellung als Leitbetrieb und Vorreiter für das Südburgenland hingewiesen.

Geschäftsführer Johann Bugnits wies in seinem Bericht auf die allgemein schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen des Jahres 2018 hin, verwies jedoch auf eine positive Entwicklung im laufenden Jahr in den Sparten Baufachhandel und Bau- & Gartenmarkt. Zudem gab es Ehrungen und Verabschiedungen, sowie die Antrittsrede den neuen Lagerhaus Süd-Burgenland Geschäftsführers Philipp Magdits.