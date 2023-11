Neues Angebot für werdende Eltern

Eine der neuen Leistungen des Eltern-Kind-Passes ist die Elternberatung, die schon jetzt freiwillig genützt werden kann. Langfristig soll dieses Angebot dann ab 2026 verpflichtend eingeführt werden.

Die Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen Oberwart, Güssing und Jennersdorf bieten monatlich Gruppenberatungen an. Wer zu den angebotenen Gruppenterminen keine Zeit hat, kann auch gerne einen Einzeltermin wahrnehmen. Schwangere, werdende Eltern oder Paare mit Kind (bis max. 1 Jahr alt) erfahren im Rahmen des neuen Angebots vieles rund um das Leben mit Baby, Herausforderungen und Möglichkeiten als Eltern / Alleinerziehende/r sowie Infos zu finanziellen Leistungen und sozialrechtlichen Fragen. Das Angebot ist kostenlos! Die Anmeldung erfolgt per Mail an elternberatung@frauenberatung-burgenland.at oder telefonisch 03352 33 855.

Termine Gruppen (jeweils 17.00-19.00 Uhr)

Oberwart:

13.11. / 20.11. / 18.12. / 03.01.* / 15.01. / 05.02. / 19.02.

Güssing

16.11. / 07.12. / 04.01.* / 18.01. / 22.02.

Jennersdorf:

23.11. / 20.12. / 03.01.** / 01.02.

*ausnahmsweise 09.00-11.00 Uhr

**ausnahmsweise 14.00-16.00 Uhr