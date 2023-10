Oberschützen: Lehrer versetzt, Eltern laufen Sturm

Schauplatz Oberschützen – Parkplatz vor der Sportmittelschule. Entrüstete Eltern verteilen Unterschriftenlisten, im Nu sind zwei volle A4 Seiten voll. „Aber da kommen noch mehr“, sagt Tanja Krutzler. „Meinem Sohn wurde der Klassenvorstand schon im Vorjahr beim Schnuppertag vorgestellt und jetzt wird der zwangsversetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Die Umstellung von Volksschule auf Mittelschule ist für einen 10-jährigen enorm, es gab in den letzten vier Wochen keinen einzigen Tag, an dem er nicht in die Schule gehen wollte. Jetzt möchte er nicht mehr in die Schule gehen und ich überlege sogar, ihn aus der Schule zu nehmen. Die Nachricht ist schlimm, es gibt Gründe, aber die darf der Direktor nicht weiter geben“, sagt Krutzler. Konkret geht es um die Versetzung zweier Lehrer, nach Bernstein und nach Oberwart. „Es gab Beschwerden, also mussten wir dienstrechtliche Konsequenzen ziehen“, sagt Bildungsdirektor Heinz Zitz. „Mehr kann ich dazu auf Grund von Amtsverschwiegenheit nicht sagen“, sagt Zitz. Direktor Daniel Karacsonyi wollte auf Anfrage von Bürgermeister Hans Unger und aus demselben Grund keinen Kommentar dazu abgeben. Die Dienstzuteilung erfolgt für 90 Tage. Dann wird man sich das neu ansehen müssen.

„Ich bin fertig“, sagt Wilfried Böhm, einer der betroffenen Lehrer. „Die Kinder und die Eltern haben sich ja nicht zufällig für die Schule entschieden. Der Direktor hat aber bis heute kein Wort mit mir darüber gesprochen“, sagt Böhm, der als ÖVP-Gemeindevorstand in Oberschützen auch politisch tätig ist. „Ob das ein Politikum ist, weiß man nie genau, aber der Gedanke spielt da immer mit“, sagt Wolfgang Auer, dessen Sohn auch unmittelbar betroffen ist. „Es gab einen Kennenlernphase mit dem Klassenvorstand und jetzt kommt diese furchtbare Nachricht über die Schul-App. Ohne Grund“, sagt Auer. „Ich spiele mit dem Gedanken, meinen Sohn aus der Schule zu nehmen und da bin ich nicht allein“, sagt Auer.

„Das hat schon eine schiefe Optik“, sagt Oberschützens ÖVP-Bürgermeister Hans Unger. „Und weil einer der Lehrer beim mir als Gemeindevorstand tätig ist, wird da noch zusätzlich Öl ins Feuer gegossen“, sagt Unger.

„Wir wollen eine Erklärung“, sagen die Eltern. „Es ist pädagogisch eine Katastrophe, einfach traumatisierend für die Kinder“, sagt Bernadette Haiden. „Ich bilde mir natürlich eine Meinung darüber, wenn der Direktor nichts dazu sagt und wenn ich das derb ausdrücke, dann sage ich, er hat keine Eier“, sagt Peter Zachhalmel-Ratz, der als Vater eines 10-jährigen ebenfalls betroffen ist.