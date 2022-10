Bad Tatzmannsdorf/Pinkafeld: Hohe Preise, hohe Wassertemperatur

Werbung

Auch die Avita Therme in Bad Tatzmannsdorf ist von den explodierenden Energiekosten betroffen, dort hat man bereits mit einigen Maßnahmen in Planung: „Auf den Dächern des Avita Resorts wird eine Photovoltaikanlage errichtet. Zudem werden wir auf Biomasse umsteigen“, so Peter Prisching, Geschäftsführer der Avita Therme. Dieser fordert vor allem Energiekostenzuschüsse, alleine die Mehrkosten für das nächste Jahr liegen bei 1,5 bis 2 Millionen Euro.

„Die Energiekosten betreffen jeden Haushalt, wir werden leichte Preiserhöhungen machen müssen, aber wir können das nicht eins zu eins auf den Kunden umlegen“, so Prisching. Was sich trotz Krise aber auf keinen Fall ändern wird, ist die Qualität: „Wir werden die Wassertemperatur nicht absenken, es soll nicht am falschen Platz gespart werden“, so Peter Prisching.

Auch in Pinkafeld stellt man sich im Allwetterbad auf die steigenden Energiekosten ein: „Wir treffen derzeit schon kleinere interne Maßnahmen, wir achten zum Beispiel darauf, dass Lichter nur aufgedreht werden, wenn es nötig ist. Derzeit sind wir auch mit der Stadtpolitik bezüglich weiterer Maßnahmen im Gespräch“, so Werner Ulreich vom Allwetterbad Pinkafeld.

