Auch heuer nahmen wieder zahlreiche SchülerInnen der 3.-6. Klassen des ZBG an den englischen Projekttagen teil. Andie, Greg und James kommunizierten, spielten und sangen mit ihren Gruppen in der Zielsprache Englisch. Auch ein kleiner Einblick in die amerikanische und irische sowie englische Landeskunde durfte nicht fehlen. Den Höhepunkt bildete die Aufnahme des gemeinsam geschriebenen Songs "Sweet Home Austria", dessen Strophen im Rahmen der Projekttage in den verschiedenen Gruppen geschrieben und zusammengefügt wurden.

Artikel von gyoengyoes