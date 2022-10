Ganz Europa zu Gast am Tisch der Volksschule Oberwart

Werbung

Robin Kassai und Paul Genser präsentierten stolz ihren selbstgemachten Flammkuchen. Foto: BVZ

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule Oberwart tauschten in der Vorwoche zur Jause die Wurstsemmel gegen belgische Waffeln, italienische Pizza und französische Flammkuchen. Beim „European Brunch“ kochten die Schülerinnen und Schüler zehn Speisen aus unterschiedlichen Staaten, um die „Erasmus Days“ 2022 gebührend zu feiern.

Erasmus ist jene EU Institution, die es Kindern und Lehrern ermöglicht, in andere EU Staaten zu reisen, andere Kulturen kennenzulernen und Freunde in ganz Europa zu finden. Die Volksschule Oberwart nimmt seit Jahren an Erasmus Programmen teil und wurde im Vorjahr als einzige Grundschule Österreichs mit dem europäischen Innovationspreis „European Innovative Teaching Award“ ausgezeichnet.

„Der Brunch war sehr lehrreich und interessant für alle Schüler, denn sie haben so viel über andere Nationen erfahren“, erzählt Projektleiterin Marlene Ruiter-Gangol.

Nach der Präsentation kam für die Kinder der schönste Teil, weil natürlich durfte auch jedes einzelne Gericht verkostet werden.

