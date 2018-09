In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) kam es am gestrigen Donnerstag zu einem Gasunfall in einem Wohnhaus. Ein 24-Jähriger wurde schwer verletzt.

Gasunfall in Pinkafeld: 24-Jähriger schwer verletzt .

In der Nacht auf Freitag kam es in einem Mehrparteienhaus in Pinkafeld zu einem Gasunfall. Ob es sich dabei um eine Gasexplosion oder einen Gasaustritt gehandelt hat, steht derzeit noch nicht fest, da laut Landespolizeidirektion Burgenland die Erhebungen seitens der Netz Burgenland und des Kriminaldienstes noch nicht abgeschlossen sind.

Wohnhaus derzeit nicht bewohnbar

Eine 22-jährige Frau wollte gegen 20 Uhr vor ihrem Haus eine Zigarette rauchen, als sie plötzlich einen Knall hörte - dieser hörte sich wie eine Explosion an. Sie hörte ihren Lebensgefährten im Haus schreien. Der 24-Jährige konnte das Haus alleine verlassen und wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Pinkafeld, die mit zwölf Leuten im Einsatz waren, sperrte sofort die Hauptgasleitung im Gebäude und führte Messungen mit einem Gasspürgerät im Wohnhaus durch. Anschließend wurde das Gebäude gut durchlüftet.

Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Am heutigen Freitag werden die Erhebungen betreffend der Explosionsursache weitergeführt. Laut Feuerwehr Pinkafeld kam es aus unbekannter Ursache zu einer Verpuffung in der Wohnung. Die Messung mit den Gasmanngeräten durch einen Erkundungstrupp der Feuerwehr zeigte eine erhöhte Konzentration an explosiven Gasen.

Nach Abschaltung des Stromes und der Gaszufuhr wurden drei kleine Welpen in einem der Räume entdeckt, welche durch die Stadtfeuerwehr Pinkafeld gerettet werden konnten.