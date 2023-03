Bessere Infrastruktur am Badesee Rechnitz

Werbung

„Wir haben eine Ausschreibung gemacht, es gab fünf Einsendungen und drei davon haben wir genommen, um die Infrastruktur am Badesee inkl. Vergrößerung des Campingplatzes und Badbuffet zu verbessern“, sagt der Bürgermeister von Rechnitz, Martin Kramelhofer. Kosten werden keine genannt, aber es handelt sich um ein Großprojekt, das wohl in die Millionen gehen wird. Gestartet wird heuer noch. „Wir wollen die Flächenwidmung machen und wir werden heuer noch im hinteren Bereich ein Ganzjahresbuffet und die WC-Anlagen machen. Vielleicht können wir am Campingplatz auch noch heuer beginnen“, sagt Kramelhofer.

Der Gemeinderatsbeschluss war einstimmig. Denn es geht darum, den Tourismus anzukurbeln und das wird den Gemeindeverantwortlichen mit den Arbeiten am Naturjuwel Badesee auch gelingen.

