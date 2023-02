Bundesheer zum Angreifen in Rechnitz

“Erlebnis Bundesheer“. Unter diesem Code-Namen war das Bundesheer in der Naturparkschule-Volksschule in Rechnitz zu Gast. Zwei Erlebnistage wurden in Form eines Stationsbetriebes abgehalten, wo die Kids Fahrzeuge und Ausrüstung bestaunen konnten, aber auch Vorträge zu Themen wie „Staats- und Regierungsformen“ hörten. „Die Veranstaltung ermöglicht den Kindern, die Arbeit des Bundesheeres hautnah und interaktiv kennenzulernen“, zeigte sich die Direktorin der Schule, Manuela Müller, begeistert.

Perfekt organisiert und alles lief wie geplant

„Planung, Vorbereitung und Kommunikation durch das Bundesheer waren die Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf“, so Müller. Ausprobieren und anfassen war nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Ein virtueller Flug mit einem Hubschrauber zu diversen Rettungseinsätzen, war einer von vielen Höhepunkten.

„Der Material- und Fahrzeugaufwand war bewundernswert. Kompetenz, Freundlichkeit und das Einfühlungsvermögen den Kindern gegenüber ebenfalls“, sagte Lehrerin Jessica Karollus. Der feierliche Abschluss im Beisein der Eltern und Großeltern der Kinder, war die feierliche Flaggenparade vor dem Schulgebäude.

