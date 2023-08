Raubserie in Steiermark und im Burgenland - Verdächtiger festgenommen

Dem Tatverdächtigen werden sieben Raubüberfälle im Zeitraum zwischen 18. März (Oberwart) und 10. August (Kemeten und Graz-Andritz) zugeordnet: Fünf davon ereigneten sich in der Steiermark, zwei weitere wurden im Burgenland begangen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Polizei fahndete mit Bildern und auch dem Video einer Überwachungskamera aus dem gescheiterten Trafik-Raub im Grazer Bezirk Mariatrost vom 9. August. Daraus ergab sich ein anonymer Hinweis, der letztlich zu dem 35-jährigen Tatverdächtigen führte.

Der Mann wurde mit Unterstützung von Beamten des Einsatzkommandos Cobra-Süd/DSE bereits am Montag festgenommen. Bei der Vernehmung war er laut Polizei umfassend geständig. Als Motiv gab er finanzielle Schwierigkeiten an, die gesamte Beute habe er jedoch inzwischen schon wieder verbraucht.

Der Steirer ist vorerst in der Justizanstalt Graz in Haft, soll aber in der Folge nach Eisenstadt überstellt werden, da die Raubserie im März 2023 ihren Ausgang im Burgenland genommen hatte, sagte Polizeisprecher Markus Lamb zur APA.