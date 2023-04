Oberschützen stellt auf LED um

„Light Emitting Dioden“ - kurz LED - sind Meister der Nachhaltigkeit und helfen Energie zu sparen. Im Oberschützer Gemeinderat wurde die vollständige Umstellung auf LED beschlossen. „Wir werden das in zwei Etappen umsetzen, zuerst in Oberschützen, dann in den anderen Ortsteilen“, sagt Bürgermeister Hans Unger. „Wir investieren 750.000 Euro und bekommen da auch gute Förderungen“, sagt der Ortschef.

Hohes Energiesparpotential

„Rund zwei Drittel unserer Energiekosten können wir einsparen, das haben wir uns von einem Ingenieurbüro ausrechnen lassen und zusätzlich werden wir noch 100.000 Euro in Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Flächen investieren“, sagt Unger. Geeignete Flächen wie das Gemeindeamt, das Feuerwehrhaus und Schulen werden mit Photovoltaik bestückt.

Rechnungsabschluss und Anschlussdenkmal

Eine Petition gegen die Baulandsteuer im Burgenland wurde mehrheitlich beschlossen und an das Land geschickt. Der Rechnungsabschluss 2022 wurden mit den Stimmen der ÖVP und der grünen Stimme von Wolfgang Spitzmüller mehrheitlich angenommen. Die künstlerischen Arbeiten zur Vorplatzgestaltung am Anschlussdenkmal unter der Regie von Andreas Lehner, wurden ebenfalls vergeben.

