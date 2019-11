Ein Prost, ein Schluck Most und weiter geht´s. Die fleißigen „Äpfelklauber“ wissen nämlich, wofür sie am Ende des Tages ein Apferl nach dem anderen in ihre Eimer schupfen. Damit der Mostschenke der Familie Luif auch bestimmt nicht das flüssige Gold ausgehen kann. Und die Luifs wiederum, die wissen, was sie an ihren Helfern haben. „Alleine, da wirst nicht fertig mit der Ernte“, bringt es die Chefin des Hauses, Trude Luif, auf den Punkt.

Seit 1983 gibt es den Mostschank am Kalvarienberg und die rund 30 freiwilligen Helfer im Apfelgarten Richtung Hochart sind natürlich auch dort stets vertreten, wenn die Luifs „ausgsteckt hom“. Neben engen Familienangehörigen, angeheirateter Verwandtschaft und Freunden sind auch die Jägerschaften Pinkafeld und Riedlingsdorf alle Jahre bei der Apfelernte dabei. „Da rennt der Schmäh und gibt´s etwas Schöneres, als wenn Alt und Jung gemeinsam mitanpackt?“ so Jäger Christoph Szendi, der stets am Start ist, wenn es Ende Oktober wieder heißt: Ran an die Eimer und rein mit den Äpfeln.

Schlechtes Apfeljahr, beste Stimmung

Gearbeitet wird mit System. „Wir klauben in Reihen nebeneinander und wenn wir nicht zu viele Pausen machen, dann werden wir auch immer fertig mit der Ernte“, lacht Traude Steiner. Oberchef Erich Luif schüttelt die letzten Äpfel von den Bäumen und erinnert sich: „Angefangen hat alles mit nur einem Apfelbaum. Seither sind 36 Jahre vergangen. Früher haben vor allem die alten Frauen aus dem Dorf geholfen, jetzt sind alle Altersgruppen bei der Ernte vertreten. Bis in die 1950er Jahre war der Most in vielen Haushalten zu finden, dann ist es den Leuten besser gegangen, der Most hat seinen Stellenwert verloren. Erst in den 80ern ist er mit den Mostschenken wieder so richtig aufgekommen.“

Zwischen drei Tagen und zwei Wochen dauert die Apfelernte der Familie Luif. Heuer ist man schnell fertig. „2019 war leider kein gutes Apfeljahr“, so Trude Luif. Das tut dem Elan der „Klauber“ aber keinen Abbruch. Der Verein Benzinbrüder ist zum ersten Mal mit dabei. „Das Gemeinschaftsgefühl ist echt unbezahlbar“, sagt Vereinsmitglied und Jungspund Patrick Prenner und der 70-jährige Fritz Steiner ergänzt: „Heute mache ich das, was ich als Kind gehasst habe, wirklich gerne. Äpfel klauben zum Beispiel.“

Ein einziges Mal klingelt ein Handy in die Idylle hinein. Juniorchef Stefan Luif schaut aufs Display, hebt ab und fragt lachend: „Was rufst mich jetzt zwei Bäume weiter an?“ Auch Vater Erich, am anderen Ende der Leitung, kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

Nach knapp fünf Stunden ist Schluss. Zum Dank gibt´s eine zünftige Brettljause für alle Helfer und selbstverständlich einen Most. Selbstgepflückt schmeckt er einfach am besten.