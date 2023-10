Kemeten: Gut Ding brauchte Weile

„Es macht nicht nur Sinn, es macht uns auch Spass, im Ortskern zu bauen“, sagt OSG-Chef Alfred Kollar. Und das ehemalige Gasthaus am Dorfbrunnen in Kemeten ist ein gutes Beispiel dafür.

Bauen in vorhandenen Strukturen.

Das mitten im Zentrum gelegene Gebäude wurde nach den Plänen des ortsansässigen Architekten Gerald Krautsack in ein multifunktionales Gebäude verwandelt. Neben acht Wohnungen in den Größen von 49 m² bis 90 m² wurde auch der Gemeindesaal in dieses Gebäude integriert. Genügend Platz war auch für die Großküche der Evangelische Diakonie, die bereits Ende 2022 übergeben werden konnte. „Die in vielen Fällen notwendige Unterstützung kommt seitdem in fast allen Orte des Bezirkes Oberwart von dieser Küche“, heißt es seitens der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft.

„Ich freue mich über die Eröffnung des Gemeindesaales. Wir geben mit dem diesem Projekt dem Kern der Gemeinde neuen Glanz“, sagt Bürgermeister Wolfgang Koller.