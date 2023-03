Markt Allhau: Projekt „Krematorium“ nimmt Fahrt auf

2021 kam der Bau des ersten Krematoriums des Burgenlandes in der Gemeinde erstmals zur Sprache. Zwei Jahre später erreichte den Gemeinderat der Nachbargemeinde Wolfau jetzt ein kritisches Schreiben bezüglich des möglichen Baus. Dieses soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 10. März verlesen werden, erklärt Wolfaus Bürgermeister Walter Pfeiffer, der dem Projekt selbst offen gegenüber steht.

Die BVZ hat sich bei dem Bestatter, der das Krematorium bauen möchte, nun nach dem aktuellen Stand erkundigt. Dieser bestätigte, dass die Umwidmung der Fläche im Industriegebiet, auf der das Projekt umgesetzt werden soll, durch ist. Nach der Umwidmung sei man derzeit in der Planungsphase. Diese bringe zahlreiche Behördenwege mit sich, da bei dem Bau eines Krematoriums unzählige Vorschriften eingehalten werden müssen, erklärt der Bestatter.

Ein besonderes Augenmerk werde bei der Planung des Projektes auf die Themen Umweltschutz und Hygiene gesetzt. Beim gesamten geplanten Bau solle außerdem auf modernste Standards gesetzt werden, heißt es vom Projektherrn.

Kurze Transportwege schonen Umwelt

Derzeit gibt es im Burgenland keine Möglichkeit für eine Feuerbestattung. Die Verstorbenen müssen dafür entweder nach Nestelbach bei Graz oder nach Bad Vöslau gebracht werden. Beim Transport entstehen schädliche Abgase, durch die die Umwelt belastet werden. Durch die deutlich kürzeren Transportwege nach Markt Allhau könnten diese anfallenden Abgase deutlich verringert werden, wodurch auch die Umwelt geschont werde, so der Bestatter.

Fahrten durch die Ortschaft sind ausgeschlossen

Hinter vorgehaltener Hand wurde im Ort auch über ein mögliches höheres Verkehrsaufkommen durch das geplante Krematorium gemunkelt. Diese Bedenken seien aber absolut unbegründet. Im Ort würde man das Krematorium, sollte es zum Bau kommen, nicht einmal wahrnehmen. Es werde keinesfalls Transporte durch den Ort geben, versichert der Projektherr und verweist auf die gute Verkehrsanbindung im Industriegebiet.

