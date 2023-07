HTL Pinkafeld Schüler bei der Europäischen Physikolympiade

181 Schülerinnen und Schüler aus 38 Ländern kamen für die Europäische Physikolympiade 2023 in Hannover zusammen, unter ihren waren auch fünf Österreicher. Eine davon war der 16-jährige HTL Pinkafeld Schüler Simon Fink, der von Salzburg aus gemeinsam mit seinen TeamkollegInnen mit dem Zug nach Hannover fuhr.

Dort fand am ersten Wettkampftag der Physikolympiade der experimentelle Teil statt. Dieser beinhaltete zwei Experimente, eine optische Blackbox und ein magnetisches Pendel. Die Zeitvorgabe dafür betrug acht Stunden. Den Nachmittag verbrachte das österreichische Team dann zur Entspannung im Zoo von Hannover.

Am zweiten Wettkampftag folgte der theoretische Teil. Dieser dauerte fünf Stunden und beinhaltete drei Aufgaben. Am Abend gab es für die Teilnehmenden einen wissenschaftlichen Vortrag über Gravitationswellen und die anschließende Vorstellung der Lösungen zu den gestellten Aufgaben. Die erreichten Punkte mit den korrigierten Aufgaben wurden am darauffolgenden Tag bekannt gegeben. Am letzten Tag beende die „Closing Ceremony“ mit der anschließenden Siegerehrung die „EuPhO23“. Die vordersten Plätze belegten schließlich Teilnehmer aus Rumänien. Das Team Österreich holte eine Bronze-Medaille und zwei „Honorable Mention“.