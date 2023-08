Am 2. August: Roma-Gedenken in Oberwart

Am 2. August erinnert der Europäische Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma, der seit 2015 begangen wird, an die Ermordung von rund 500.000 Roma und Sinti im Nationalsozialismus – an die 4.000 davon wurden in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 in der sogenannten „Zigeunernacht“ in den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenaus ermordet. Ende Jänner 2023 wurde der 2. August auch in Österreich vom Nationalrat einstimmig als nationaler Gedenktag anerkannt. Erstmals lädt die Romapastoral Diözese Eisenstadt in Kooperation mit dem Verein HANGO ROMA, Verein Roma-Service und der Roma Volkshochschule Burgenland daher am Mittwoch, dem 2. August (18 Uhr) in den Stadtgarten Oberwart zur Gedenkfeier.

Musikalisch umrahmt wird die Gedenkfeier von der Leon Berger Band. Nach dem ökumenischen Gebet mit Pfarrerin Sieglinde Pfänder, Pfarrer Richárd Kádas und Pfarrer Matthias Platzer folgt eine Kranzniederlegung.

Manuela Horvath, Leiterin der Romapastoral, Emmerich Gärtner-Horvath, Vorsitzender des Volksgruppenbeirates, und jugendliche Volksgruppenangehörige werden neben der Hauptrednerin, Rosa Taubmann, Überlebende des Lagers Lackenbachs, zu Wort kommen. Landtagspräsidentin Verena Dunst, Nationalrat Nikolaus Berlakovich sowie Bürgermeister Georg Rosner sind als Redner geladen.