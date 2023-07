Markt Allhau: Gemeinsam mit Michelle Kager auf Erfolgskurs

Die Markt Allhauerin Michelle Kager ist vor allem eines: Eine richtige „Macherin“. Mit Mitte 20 ist sie bereits als Evolutionspädagogin, Coachin und Meditationslehrerin tätig, hat eine eigene Praxis und leitet ein Ausbildungszentrum. Außerdem veröffentlichte Michelle bereits Bücher für Kinder und entwickelt Produkte, die Heranwachsenden, aber auch Erwachsenen dabei helfen sollen, mit verschiedenen Situationen oder Gefühlen im Alltag besser umgehen zu können.

2021 gründete Michelle Kager ein Bildungszentrum für Evolutionspädagogik nach Ludwig Koneberg. Zum zweiten Mal fand dort nun ein Ausbildungsdurchgang statt, in dessen Rahmen die Teilnehmerinnen zu Evolutionspädagoginnen und Lernberaterinnen ausgebildet wurden. „In dieser Ausbildung werden Methoden vermittelt, wie man die Sprache der Menschen versteht und Menschen ganzheitlich wahrnehmen und evolutiv begleiten kann“, erklärt Michelle. Insgesamt 17 Personen absolvierten den zweiten Ausbildungsdurchgang und konnten kürzlich freudig ihre Diplome entgegennehmen. Unter ihnen waren auch vier Absolventinnen aus dem Bezirk Oberwart.

Am 10. November 2023 startet der nächste Ausbildungszyklus in Markt Allhau. Aufgrund des großen Interesses wird es Anfang Dezember außerdem erstmalig einen in Wien geben, so Michelle Kager abschließend.