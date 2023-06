GYM Oberschützen zu Besuch im Parlament

Schülerinnen und Schüler der 7a und der 8s am Gym Oberschützen besuchten das Parlament in Wien und nahmen an einem Rundgang zum Thema „Republik und Demokratie“ teil. Der Rundgang startete bei der Votivkirche und führte zu verschiedenen historischen Denkmälern. Nach der Mittagspause ging es weiter ins Parlament, wo Nationalratsabgeordneten Christian Drobits die Delegation begrüßte. Die SchülerInnen besichtigten die bekanntesten Räume des Parlamentsgebäudes und besuchten eine Plenarsitzung. Und wer weiß, vielleicht wurde ja das politische Interesse von dem einen oder anderen geweckt.