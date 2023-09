Projekttage der HLW Oberwart

Am 14. und 15. September fanden für die SchülerInnen der 5hlw Projekttage in Wien statt. Sie erkundeten die typischen TouristInnenhotspots in der Innenstadt, besuchten das 3Dpicart-Museum und einige neue, aufstrebende Cocktailbars. Das Highlight war ein Cocktailworkshop in einer der besten Bars Österreichs, der Josef Cocktailbar. Die beiden erfolgreichen EigentümerInnen Andrea und Philipp erzählten den SchülerInnen viel Wissenswertes über die Cocktailkultur, klärten über die – manchmal mühsamen – Schritte in die Selbständigkeit auf, erläuterten die Wichtigkeit eines gut strukturierten Businessplans und machten deutlich, wie essentiell das richtige Mindset und eine gute Leistungsbereitschaft sind. Im zweiten Teil des Workshops gab es interaktive Einheiten, in denen sie den SchülerInnen anhand praktischer Übungen die Kunst der Cocktailzubereitung näher brachten. Es wurde auch ein eigener Cocktail kreiert, der den wunderbaren Namen „Passion&Purpose“ bekommen hat.